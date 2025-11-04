«رهين».. فيلم سعودي جديد يقدم الكوميديا السوداء بطابع ساخر

تستعد الشركة المنتجة للفيلم السعودي الجديد «رهين» لطرحه يوم 11 ديسمبر القادم عبر منصة «نتفليكس»، في خطوة تعزّز حضور السينما السعودية على الساحة العالمية، إذ يجمع العمل بين التشويق الاجتماعي والكوميديا السوداء.

قصة فوضوية

يتناول الفيلم مزيجاً من القضايا العائلية والضغوط الاقتصادية والطموحات الفردية، ضمن إطار درامي ساخر تسوده الفوضى والمفارقات، إذ تتقاطع الخطط الفاشلة والطموحات المتهورة في أحداث مثيرة وغير متوقعة.

خطة تخرج عن السيطرة

وتدور القصة حول سطام، شاب سعودي مثقل بالديون، يقرر تنفيذ خطة مجنونة تتمثل في خطف والده وطلب فدية من عائلته للخروج من أزمته المالية، لكن الخطة سرعان ما تخرج عن السيطرة لتتحول إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

مشاركة نخبة من المواهب السعودية

ويشارك في بطولة الفيلم محمد الدوخي، يزيد المجيول، عبدالعزيز السكيرين، عبدالله الدريس، رنا رئيس، أبرار فيصل، مع ظهور خاص للاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقاً سعيد العويران في أول تجربة تمثيلية له.