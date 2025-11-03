أرجع الفنان المصري بيومي فؤاد، اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «علي كلاي» من بطولة الفنان أحمد العوضي إلى ظروفه الصحية.

وقال في تصريحات تلفزيونية: «اعتذرت للأسف عشان رجليا تعباني شوية ومش هقدر على 30 حلقة، بدور على حاجة 15 أو 13 حلقة تكون صغيرة».

وأضاف: «مفيش أي سوء تفاهم بيني وبين العوضي، وأنا كلمته واعتذرت له، وأنا أصلا كنت مضيت ووافقت والورق عجبني جدا بس ظروف رجلي تعباني شوية والعوضي تقبل وهو جميل وأخويا الصغير وأنا أول ما أنزل مصر هروح أبارك لهم».

والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.