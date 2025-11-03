تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان السينما الأوروبية غداً في الرياض.

ويضم المهرجان عروضاً لأفلام نالت جوائز دولية، إلى جانب ندوات وورش تفاعلية تجمع صناع الأفلام من الجانبين، بمشاركة أسماء بارزة مثل Martins Upitis، مصمم المؤثرات البصرية لفيلم Flow، والمخرجة النرويجية Kajsa Næss، صاحبة فيلم Titina، إضافة إلى نخبة من نجوم السينما السعوديين.

ويُفتتح المهرجان بفيلم الرسوم المتحركة اللاتفي Flow الحائز على جائزة الأوسكار، فيما يتضمن البرنامج 15 فيلماً من 15 دولة أوروبية، تُقدَّم في بانوراما سينمائية تعكس تنوّع التجارب والمدارس الفنية في القارة الأوروبية. وتُعرض جميع الأفلام مصحوبة بترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، لتوفير تجربة مشاهدة غنية ومتكاملة للجمهور المحلي.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية كريستوف فارنو عن اعتزازه بمسيرة المهرجان، إذ وصفه بالجسر الحيوي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

وأوضح مؤسس مجموعة الصور العربية للسينما عبدالإله الأحمري أن المهرجان يواصل هذا العام تقديم تجربة لافتة لعشّاق الفن السابع، مضيفاً: «نفخر بتنظيم الدورة الرابعة من هذا الحدث الذي يجمع بين المتعة السينمائية والحوار الثقافي، بمشاركة ضيوف دوليين وندوات مفتوحة تتيح تبادل الخبرات بين المبدعين الأوروبيين والسعوديين».

ويُنظَّم المهرجان بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية وسفارات الدول الأعضاء، بالشراكة مع مجموعة الصور العربية للسينما وفوكس سينما، وبدعم من هيئة الأفلام السعودية.