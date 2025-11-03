وجهت السلطات في ولاية كانساس الأمريكية تهمة القتل من الدرجة الأولى لمذيعة أخبار سابقة، بعد الاشتباه في إقدامها على طعن والدتها المسنة حتى الموت داخل منزل العائلة.

وقالت شرطة مقاطعة سيدجويك، وفقا لصحيفة «بيبول»، إن بلاغا ورد صباح الجمعة 31 أكتوبر بشأن «حادث دموي» داخل منزل بمدينة ويتشيتا، وعند وصول العناصر الأمنية عُثر على المتهمة، أنجيلين «أنجي» موك (47 عاما)، خارج المنزل، قبل أن يعثروا في الداخل على والدتها أنيتا أفيرز (80 عاما) مصابة بعدة طعنات وهي فاقدة للوعي في سريرها.

وتم نقل الأم إلى مستشفى قريب، لكنها فارقت الحياة لاحقا متأثرة بإصابتها، فيما نُقلت موك أيضا للعلاج قبل احتجازها في سجن المقاطعة، وسط كفالة مالية حُددت بمليون دولار.

ولا تزال دوافع الجريمة غير معروفة، بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها، ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من ممثلي الدفاع أو العائلة.

وبحسب بيانات السجلات المهنية، عملت المتهمة سابقا مذيعة ومراسلة في قناة «فوكس 2» بمدينة سانت لويس بين عامي 2011 و2015، قبل انتقالها إلى مجال المبيعات ثم إلى شركة برمجيات كانت تعمل معها حتى لحظة توقيفها.