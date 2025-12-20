موجة من الذعر اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الناطقة بالفرنسية، بعد انتشار مقطع فيديو مزيف زعم وقوع انقلاب عسكري في فرنسا والإطاحة بالرئيس إيمانويل ماكرون. الفيديو، الذي تم إنتاجه بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يقتصر أثره على الفرنسيين فقط، بل دفع أحد القادة الأفارقة للتواصل مباشرة مع ماكرون للاطمئنان على الوضع في باريس.

وحقق الفيديو أكثر من 13 مليون مشاهدة، وأثار قلقًا عالميًا، حيث تواصل أحد رؤساء الدول الأفريقية مع ماكرون للاطمئنان على الوضع. الرئيس الفرنسي صرّح لصحيفة «لا بروفانس» بأن الفيديو أثار استغرابه في البداية، وأنه تحرك على الفور للتواصل مع شركة «ميتا» المالكة لفيسبوك لإزالته، إلا أن الشركة رفضت الحذف في البداية بحجة عدم انتهاك الفيديو لسياسات الاستخدام.

وانتقد ماكرون موقف الشركة، مؤكّدًا أن هذه المنصات تضعف الديمقراطيات وتهدد السيادة الوطنية، وأنه حتى نفوذ رئيس دولة لا يبدو كافيًا للتعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأوضح أن الحادثة كشفت عن ضعف الأدوات المتاحة لمواجهة الأخبار الكاذبة، خصوصًا بعد إعلان مؤسس «ميتا» مارك زوكربيرغ، تقليص سياسات التحقق من المحتوى على منصاته، ما أثار انتقادات واسعة.

وبعد ثلاثة أيام من علم ماكرون بالفيديو، ظل المقطع متاحًا على الإنترنت مع تحذير بسيط بأنه قد يكون محتوى مُعدّلاً رقمياً، قبل أن يُحذف لاحقًا. يذكر أن هذا ليس أول استهداف للرئيس الفرنسي عبر أخبار مزيفة، إذ انتشر سابقًا مقطع مشابه في ديسمبر، يدّعي انقلابًا مزوّرًا، وحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة قبل حذفه.