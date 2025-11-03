كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد سفرها إلى ألمانيا لتلقي العلاج، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية.

الإعلامية الكويتية تتهم أشخاصًا بتدهور حالتها الصحية.

وأكدت السعيد أن هناك بعض الأشخاص ساهموا في تدهور حالتها الصحية بسبب تصرفاتهم، مؤكدة ثقتها بالله في تجاوز هذه الأزمة.

منشور من الطائرة

وشاركت فجر السعيد، صورة من الطائرة، عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، وأرفقت المنشور بتعليق قائلة: «أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى ألمانيا للعلاج، وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في تدهور حالتي الصحية، ربي قادر أن يريني حقي في الدنيا قبل الآخرة».

وتابعت الإعلامية الكويتية رسالتها بالدعاء إلى الله لحفظها وتيسير سفرها إلى ألمانيا من أجل بداية رحلتها العلاجية هناك.

قرار قضائي سابق

وفي وقت سابق، ألغت محكمة الاستئناف بالكويت، حكما بسجن الإعلامية فجر السعيد، وقضت بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تعهد بكفالة 1000 دينار على خلفية اتهامها في قضية أمن دولة.