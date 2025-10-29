يترقب جمهور الدراما المصرية عرض مسلسل «ورد وشوكولاتة»، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أن العمل يتناول مأساة الإعلامية المصرية شيماء جمال التي تصدرت اهتمام الرأي العام، بعد أن قُتلت على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي تخلّص من جثتها بإلقائها في مزرعة بمنطقة نائية.

ويبدأ عرض المسلسل، غداً الخميس، على منصة «يانغو بلاي»، بواقع حلقتين كل أسبوع من أصل 10 حلقات، وهو من إخراج محمد العدل، بطولة زينة ومحمد فراج ومراد مكرم ومريم الخشت وصفاء الطوخي.

وتجسد الفنانة زينة في المسلسل شخصية إعلامية ناجحة ومشاغبة مغرمة بكشف الحقيقة حول العديد من الشخصيات العامة، لاسيما أولئك الذين يخبئون وجهاً صادماً عن الجماهير الغفيرة ويتورطون في قضايا فساد.

ويجسد فراج شخصية محامٍ شهير معروف بقدراته على الفوز بأصعب القضايا حتى لو كان المتهم فاسداً ويستحق العقوبة، وهو ما يجعل من لقائه بالإعلامية حدثاً لافتاً، يديره الاثنان بمزيج من التحدي والبراعة والإعجاب الخفي.

ويُظهر المقطع الترويجي للمسلسل كيف تطورت العلاقة سريعاً بين الطرفين لتكلل بالزواج، ثم الحمل، لكن سرعان ما ينكشف الوجه الآخر للزوج النرجسي العنيف الذي لا يتورع عن التنكيل بزوجته وضربها في مشاهد مروعة تجعل الدماء متناثرة بكل مكان وصرخات الفزع والرعب عنوان العلاقة.

ومن ناحيتهم، لم ينفِ صناع المسلسل أو يؤكدوا فكرة تقديم مأساة تستلهم واقعة الإعلامية شيماء جمال في العمل الدرامي، وإنما فضّلوا اتباع سياسة «إمساك العصا من المنتصف»، مشيرين إلى أن «المسلسل يستلهم مجموعة من جرائم القتل التي حدثت في الواقع المصري وليس جريمة واحدة بعينها»، وفق قولهم.