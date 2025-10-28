كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي برنامج «اختيارات عالمية» لدورته الخامسة، الذي يجمع نخبة من أبرز أفلام 2025 التي نالت إعجاب الجماهير والنقاد في المهرجانات العالمية، وتعرض للمرة الأولى في المنطقة.

يشمل البرنامج 9 عروض أولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب فيلمين مصريين يُعرضان للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

الأفلام العالمية

ضم البرنامج فيلم KOKUHO الياباني، المرشّح لجائزة الأوسكار، وفيلم GIRL أولى تجارب النجمة الآسيوية شو تشي الإخراجية، والفيلم الفرنسي الرواندي KWIBUKE, REMEMBER بطولة سونيا رولاند، وفيلم ERUPCJA الذي تقود بطولته المغنية العالمية تشارلي إكس سي إكس.

كما يشمل البرنامج فيلم الأكشن THE FURIOUS من إنتاج بيل كونغ، وفيلم NORMAL من إخراج بن ويتلي وبطولة بوب أودينكيرك، الفيلم السويسري المرشّح للأوسكار LATE SHIFT الذي يستعرض حياة ممرضة في يوم حافل بالتحديات، وفيلم SAIPAN الذي يعيد التذكير بكواليس ملفّ كأس العالم لعام 2002.

بالإضافة إلى فيلم PRIMAVERA الذي يصطحب الجمهور في رحلة إلى مدينة البندقية في القرن الثامن عشر، والفيلم البرازيلي الفائز في مهرجان كان السينمائي THE SECRET AGENT للمخرج كليبير ميندونكا فيلهو.

ويقدّم البرنامج فيلمين مصريين بارزين حصدا إشادة واسعة في المهرجانات العالمية، هما: فيلم «المستعمرة» (The Settlement) للمخرج محمد رشاد، وفيلم «كولونيا» (My Father’s Scent) للمخرج محمد صيام؛ وكلاهما يغوص في أعماق العلاقات الأسرية وتعقيداتها، ويركّز على موضوع الأبوة من زوايا إنسانية مؤثرة وبأداءات تمثيلية لافتة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي فيصل بالطيور بأن برنامج «اختيارات عالمية» يجسّد موسما سينمائيا فريدا هذا العام، ويجمع 12 فيلمًا تألقت في كُبرى المحافل السينمائية، وانتقاها فريق المهرجان بعناية، لنقدّمها لجمهورنا هنا في قلب جدة التاريخية؛ إيمانًا منّا بدور المهرجان في مدّ الجسور بين الشرق والغرب، وتقديم تجارب سينمائية تُثري المشهد الثقافي، وتُعزّز مكانة المملكة كوجهة سينمائية رائدة.