قرر الفنان المصري أحمد داود خوض سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان «بابا وماما جيران»، بالتعاون مع المنتج اللبناني صادق الصبّاح، والكاتبة ولاء الشريف، والمخرج أحمد عبدالوهاب.

التحضيرات الأولية

ومن المقرر أن يعرض المسلسل قريباً عبر إحدى القنوات الفضائية، فيما يواصل صناع العمل حالياً التحضيرات الأولية، إلى جانب الانتهاء من التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

أعمال سينمائية جديدة لـ أحمد داود

وعلى جانب آخر، انتهى أحمد داود أخيراً من تصوير فيلمه الجديد «الكراش»، الذي يشاركه بطولته باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

استكمال تصوير فيلم «إذما»

كما يواصل داود حالياً تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه «إذما»، تمهيداً للبدء في تصوير مسلسله الجديد استعداداً لمنافسة الموسم الرمضاني القادم.

ويشارك في بطولة فيلم «إذما» كل من سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، المأخوذ عن روايته التي صدرت عام 2020 وحققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً واسعاً في العالم العربي.

آخر أعمال أحمد داود

ويعد أحدث أعمال أحمد داود الدرامية مسلسل «الشرنقة»، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشاركه بطولته مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.