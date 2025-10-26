حاتم صلاح يبدأ حياته الزوجية بزيارة السعودية مع زوجته

في لفتة روحانية لاقت تفاعلا واسعا، ظهر الفنان الكوميدي حاتم صلاح في أول إطلالة له بعد زفافه وهو يزور المدينة المنورة بعد أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة برفقة زوجته نهلة راغب، إذ انتشرت صورهما وهما يقفان أمام المسجد النبوي الشريف وسط موجة من التهاني من جمهوره ومتابعيه.

وأطلّ الثنائي في أجواء مفعمة بالسكينة، إذ ارتدت الزوجة الحجاب خلال أداء المناسك، فيما نشر الفنان صورا على حسابه الشخصي مرفقة بتعليق مؤثر قال فيه: «السلام عليك يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد»، لتغمرهما التعليقات بالدعاء بالسعادة والبركة في حياتهما الجديدة.

ويعد هذا الظهور هو الأول بعد حفل زفاف ضخم أقيم الأسبوع الماضي في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وشهد حضور نخبة من نجوم الفن، بينهم هشام ماجد، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ورحمة أحمد.

وشهد الحفل أجواء احتفالية مبهجة، قدّم خلالها الفنان أحمد سعد مجموعة من أبرز أغانيه التي أشعلت حماس الحضور، بينما خطفت زوجة حاتم صلاح الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها الهادئ الذي حظي بإعجاب رواد مواقع التواصل.

ويواصل صلاح تلقي رسائل التهنئة من جمهوره عبر المنصات الاجتماعية، في وقت عبّر فيه عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم ببدايته المليئة بالروح الإيمانية بعد الزواج.