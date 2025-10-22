حسمت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد اللغط الدائر حول القيمة الحقيقية للمبلغ المسروق منها، وذلك بعد أن أثارت الجدل بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، كونهم لم يستطيعوا معرفة قيمة المبلغ المسروق وأسباب وملابسات الحادثة، لاسيما أن المساعيد ظهرت في بداية الأزمة في فيديو أكدت خلاله تعرضها لسرقة مبلغ 5 ملايين دينار أردني دون أن تشير إلى اللص، فيما كشف بيان للأمن الأردني أن اللص هو زوج الشاعرة، والمبلغ المسروق لا يتجاوز 5 ملايين درهم إماراتي.

ونشرت الشاعرة الأردنية مقطع فيديو جديداً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن قيمة المبلغ المسروق منها ونوع العملة، مؤكدة أنها تعرضت للسرقة وليس النصب أو الاحتيال كما تم تداوله.

وأضافت: «قرأت بأن المبلغ المسروق مني 5 أو 10 ملايين دينار، وهذا غير صحيح إطلاقاً، فالمبلغ هو 5 ملايين درهم إماراتي، أي ما يعادل مليون دينار أردني، لكنه كان بالدرهم الإماراتي وقت السرقة»، مؤكدة عدم تعرضها للاحتيال بل للسرقة.

وقالت: «بكيت طول الليل أمس ليس بسبب الفلوس فقط، بل بسبب من سرقها، الغدر بهذه الطريقة مؤلم جدّاً، فأنا كنت زينة مع هذا الإنسان وما كنت أستحق هذا التعامل، لكن قدر الله وما شاء فعل».