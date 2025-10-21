علّقت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد على القبض على زوجها بعدما أقدم على سرقة 5 ملايين درهم منها.

وقالت في مقطع فيديو بثته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تم إلقاء القبض في فترة قياسية في أقل من 48 ساعة، وتمت المداهمة البارحة فجراً».

#فيديو | بعد إلقاء القبض على زوجها.. نجاح المساعيد في أول تعليق لها: «تم إلقاء القبض في فترة قياسية أقل من 48 ساعة، وحدثت المداهمة فجراً، وجرى ضبط مبلغ مليون و 600 ألف درهم من أصل 5 ملايين درهم، ولازالت التحقيقات جارية في محاولة ضبطها». https://t.co/v5IkoP2bVX pic.twitter.com/0IA93BPEeE — عكاظ (@OKAZ_online) October 21, 2025

وأضافت: ضبط مبلغ مليون و600 درهم من أصل 5 ملايين درهم، وما زالت التحقيقات جارية في محاولة للعثور على بقية المبلغ، وأعربت عن شكرها وتقديرها لأفراد الأمن العام والبحث الجنائي الأردني على جهودهم الكبيرة التي أثمرت عن القبض على الجاني.

وألقت الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، بعد تقديمها بلاغاً بسرقه مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي منها.