توفّيت الإعلامية المصرية فيفيان الفقي صباح اليوم (الأحد) عن عمر 45 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان بأحد مستشفيات القاهرة، حيث كانت تتلقى علاجا مكثفا من المرض الذي انتشر في أجزاء متعددة من جسمها.استغاثت فيفيان أخيراً عبر صديقتها الإعلامية بسمة وهبة، التي نشرت فيديو مؤثرًا على حسابها في «إنستغرام» موجهًا إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.وقالت وهبة في الفيديو: «صديقتي فيفيان الفقي مصابة بالسرطان في أماكن كتير بجسمها، والكيماوي مش جايب نتيجة، في دكتور قال إنه يقدر يتخلص من الخلايا السرطانية وبالفعل عملت العملية في مستشفى خاص بالمهندسين».وولدت فيفيان الفقي في الثمانينات في القاهرة، وتخرجت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأت مسيرتها المهنية في التلفزيون المصري كمذيعة إخبارية في أوائل الألفية الجديدة، واشتهرت بتقديم برامج مثل «حكايات من الشارع» و«قصص حقيقية» التي ركزت على قصص النساء والأسر المصرية، ومعالجة قضايا مثل العنف الأسري، الفقر، والتعليم.وعرفت الفقي بأسلوبها الهادئ والمؤثر الذي ميزها عن الإعلاميين الآخرين، ما جعلها وجهًا محبوبًا في العديد من القنوات المصرية، وقدمت أكثر من 500 حلقة تلفزيونية على مدار 15 عامًا.وفي السنوات الأخيرة، واجهت فيفيان تحديات صحية، وأعلنت عن إصابتها بالسرطان في 2023، وخضعت لعمليات جراحية وجلسات كيميائية مكثفة، وكانت نشطة في حملات التوعية بالمرض، مشاركة تجاربها لتشجيع النساء على الفحص المبكر، ما جعلها رمزًا للصمود.