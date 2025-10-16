كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام الدولية المشاركة في مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة، ضمن فعاليات دورته الخامسة التي تُقام في قلب جدة التاريخية «البلد» خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة أحد عشر فيلمًا دوليًا قصيرًا من دول آسيا وأفريقيا، تشمل جنوب أفريقيا، وماليزيا، والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقيرغيزستان، وتشاد، والهند، وجورجيا، وكينيا، ولأول مرة ميانمار.

وتتنوع موضوعات الأفلام المختارة بين قضايا الهجرة والاغتراب والصراعات النفسية واستحضار الذاكرة التاريخية، مقدّمةً طيفًا واسعًا من التجارب الإنسانية في قوالب درامية ووثائقية وتجريبية مبتكرة تعكس ثراء التجربة السينمائية العالمية.

وتتميّز دورة هذا العام بحضور نسائي لافت، حيث تشارك 8 مخرجات في رقم قياسي جديد يسجّله المهرجان، فيما يشهد البرنامج 5 عروض عالمية أولى ضمن هذه الفئة، تتنافس جميعها على جوائز «اليسر» التي تُمنح في الحفل الختامي احتفاءً بأبرز الإبداعات السينمائية المشاركة.

وشهد المهرجان هذا العام إقبالًا غير مسبوق على المشاركة في فئة الأفلام القصيرة الدولية، إذ تجاوز عدد الأعمال المتقدمة 840 فيلمًا من آسيا وأفريقيا، مع ارتفاع ملحوظ في المشاركات القادمة من شرق وجنوب شرق آسيا بعد فتح باب التقديم لتلك المناطق العام الماضي.