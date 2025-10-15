تسلّم مفوض المحكمة العسكرية في لبنان القاضي كلود غانم، ملف الأقوال الرسمية، التي أدلى بها الفنان فضل شاكر خلال التحقيق معه من قبل مخابرات الجيش اللبناني.

وسيتولى غانم دراسة الملف ووضع الملاحظات عليه، قبل تسليمه إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد بسام فياض.

وسيحدّد رئيس المحكمة العسكرية، موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة الفنان اللبناني بشأن التّهم المنسوبة إليه، وذلك بعد دراسة ملف القضايا المتّهم فيها، ومراجعة أقواله، خصوصاً في الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، والتي تسقط قانونياً بعد تسليم نفسه طواعيةً إلى مخابرات الجيش بدايةً الشهر الجاري.

وأوضحت المعلومات إن موعد الجلسة الأولى قد يُحدّد بداية الأسبوع المقبل، على أن تستمر المحاكمة جلسات عدة، يستمع فيها رئيس وأعضاء المحكمة إلى فريق الدفاع عن الفنان فضل شاكر، وأقوال الشهود من المشاركين في أحداث معركة عبرا التي حصلت قبل سنوات ضد الجيش اللبناني.

ويواجه فضل شاكر اتهامات بالمشاركة في المعارك ضد الجيش اللبناني في عبرا عام 2014 وقتل جنود، ولكن المحكمة العسكرية برّأته منها عام 2018، ويواجه أيضاً تهمة الانضمام إلى مجموعة مسلّحة وتمويلها، وتهمة الإساءة إلى دولة شقيقة، وتهمة تبييض الأموال، وهي التُّهم التي كانت قد صدرت أحكام غيابية فيها بسجنه لمدة 22 عاماً عام 2020.



إعادة المحاكمة

وأكدت محامية فضل شاكر في وقت سابق، إعادة محاكمة الفنان اللبناني في كل هذه القضايا، ولا يُشترط أن تصدر الأحكام الجديدة عن المحكمة العسكرية في جلسة واحدة، والأحكام التي ستصدر بحقه قابلة للتمييز، ويمكن للنيابة العامة العسكرية التمييز فيها أيضاً، كما يُمكن لفضل شاكر تمييز الحكم إذا لم يكن صادراً لصالحه، كذلك يمكن للمحكمة العسكرية إخلاء سبيله في أي وقت خلال مرحلة محاكمته.