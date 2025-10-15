قررت الفنانة المصرية حورية فرغلي، اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتورطين في سرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً ومستغلي اسمها وصورها دون وجه حق.

وقالت فرغلي: «تعرضت في الفترة الأخيرة لسرقة حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الأشخاص الذين استغلوا اسمي وصوري دون وجه حق».

وأضافت في تصريحات إعلامية: «بقالي ست سنوات ماعنديش أي حسابات على السوشيال ميديا، وكل الصفحات اللي بتتكلم باسمي مزيفة، والفترة الأخيرة بدأت أتحرك قانونياً ضد الأشخاص اللي سرقوا حساباتي، وعملت أكونت جديد على تيك توك، لكن لسه في شوية مشاكل بحلها حالياً».

وأعربت حورية عن استيائها من استغلال اسمها في نشر أخبار وشائعات غير صحيحة، موضحة أن البعض استخدم صورها القديمة لإثارة الجدل أو الترويج لأخبار وهمية عنها، ما دفعها إلى التحرك الرسمي لحماية اسمها وحقوقها الأدبية.

وقالت: «مش كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا حقيقي، وأنا اتضررت كتير بسبب الكلام اللي بيتقال عني بدون ما يكون لي وجود هناك، عشان كده قررت أرجع بنفسي، وأوضح الحقيقة من حساباتي الموثقة فقط».

يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه حورية فرغلي حالة من النشاط الفني، بعد مشاركتها المميزة في المسلسل الإذاعي «سندريلا كيوت» الذي عرض في رمضان 2025، وحقق أصداء إيجابية لدى الجمهور.