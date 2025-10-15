تعرضت الفنانة المصرية هالة صدقي، لحادثة تصادم مروري في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ما أسفر عن تحطم أجزاء من السيارة وإصابة سائقها الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

‎تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادثة تصادم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الدوريات إلى موقع الحادثة لمعاينة الموقف.

‎وباشرت الأجهزة الأمنية مكان البلاغ، وتبين أن الحادثة وقعت بين سيارة الفنانة هالة صدقي وسيارة ملاكي يقودها مدير إحدى الشركات بأحد شوارع مدينة الشيخ زايد. وتوصلت التحريات إلى أن السيارة الأخيرة اصطدمت بسيارة الفنانة من الخلف أثناء الدوران في أحد الشوارع الرئيسية.

إصابة سائق سيارة هالة صدقي

وأسفر التصادم عن إصابة سائق الفنانة هالة صدقي وتحطم الجزء الخلفي من السيارة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.