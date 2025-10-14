استمرار إرث فيلم كلاسيكي

انطلقت، اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، أولى مشاهد تصوير فيلم «شمس الزناتي 2»، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد إمام، وذلك بعد فترة من التحضيرات والاستعدادات الأولية للعمل والوقوف على كافة التفاصيل لضمان جاهزية العمل للعرض السينمائي للجمهور .ويُعد فيلم «شمس الزناتي 2» امتدادًا للفيلم الأصلي، الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، والمستوحى من قصة «العظماء السبعة» أو «الساموراي السبعة»، التي حازت على شهرة عالمية وقدمت في عدة دول من بينها الولايات المتحدة واليابان .يذكر أن فيلم «شمس الزناتي2» من بطولة محمد إمام، ويشاركه كل من باسم سمرة، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وأحمد عبد الحميد، والعمل من تأليف محمد الدباح وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج أحمد خالد موسي.ولاقت صور كواليس العمل الأولية تفاعلاً واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انطلاق التصوير، معبرين عن حماسهم لرؤية جزء جديد من هذا العمل الكلاسيكي.وفي سياق آخر، ينتظر محمد إمام عرض فيلمه الجديد «صقر وكناريا»، في السينما المصرية والعربية قريباً، والذي يجمعه مع الفنان المصري شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكرى، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله.