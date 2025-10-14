يكرّم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في 30 أكتوبرالجاري الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي، بمشاركة 4 فنانين سيقدمون أغاني منوعة من كلماته تغنّى بها أشهر فناني الكويت والخليج والعرب.

وشارك مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بفيديو للشاعر عبداللطيف البنَّاي وعلق عليه «تندرج أغنيات الشَّاعر عبداللطيف البنَّاي، في مجملها، تحت ما يُسمَّى بالأغنية العاطفية، وإن انقسمت إلى الأعمال الوطنية والرياضية وأغنيات الأطفال، فلا تخلو مفردات البنَّاي من عاطفة تُميِّزه عن غيره، كذلك استعاراته لمفردات اللهجة الكويتية السهلة، في حفلنا القادم في المسرح الوطني 30 أكتوبر، نُكرّم شاعرنا الكبير بتقديم مجموعة منتقاة من أحب أغنياته، نستمع إليها بأصوات الفنانين بدر نوري، وجاسم بن ثاني، وفهد السالم، ورولان، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري».

وعبداللطيف البنَّاي شاعر غنائي يجمع بين الماضي والحاضر في كلماته وفنّه، أحبه وشارك أغانيه الجيل القديم والحديث، ويُعد من أحد الشعراء الذين ساهموا في تطوير الأغنية الكويتية الحديثة على مدى 50 عاماً قدم خلالها أكثر من 700 أغنية عاطفية ووطنية، فضلاً عن أغاني المناسبات والأوبريتات، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات الغنائية، وتعاون مع أشهر فناني وفنانات الخليج.