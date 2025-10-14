يشارك الفنان السوري أيمن زيدان في «موسم الرياض» السادس بمسرحية «ولادة مبكرة»، من تأليفه وإخراجه، في عودة جديدة له إلى الخشبة بعد سلسلة من التجارب المسرحية اللافتة التي جمع فيها الكوميديا والفكر.

وقال زيدان في تصريحات إعلامية: «في البداية كان الموضوع ليس واضحاً والفكرة غير متبلورة، لكن اليوم أصبحت واضحة بمجرياتها ومعالمها ومضمونها، فهي ستقدم ضمن قالب اجتماعي كوميدي نتناول من خلالها قضايا ومشكلات إنسانية لكن سنقدمها بقالب محبب وخفيف الظل للجمهو».

ويشارك في المسرحية كل من سوزان نجم الدين، حازم زيدان، محمد حداقي، لمى بدور، رشا نجار، غالب زيدان، وغيرهم. ومن المقرر أن تنطلق البروفات في دبي الشهر المقبل استعداداً لتقديمها رسميّاً خلال الفترة المقبلة في «موسم الرياض».