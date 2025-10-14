أعلنت هيئة الأفلام عن اختيار الفيلم الروائي «هجرة» لتمثيل السعودية رسمياً في سباق جوائز الأوسكار الـ98 عن فئة أفضل فيلم دولي، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة شملت عدداً من أبرز الإنتاجات السينمائية السعودية، بإشراف لجنة اختيار الفيلم السعودي للأوسكار التي ضمت نخبة من أبرز صُنّاع السينما والخبراء السعوديين، عملوا على مراجعة الأعمال المتقدمة واختيار الفيلم المرشح استناداً إلى معايير أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار).

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة لأفلام سعودية لافتة، ما تطلّب دراسة معمقة ومداولات مكثفة انتهت إلى اختيار «هجرة» لتمثيل المملكة في هذا المحفل السينمائي العالمي.

ويقدّم فيلم «هجرة» رؤية فنية وإنسانية تعكس ثراء الهوية السعودية وتنوع قصصها المحلية، من خلال حبكة درامية تتمحور حول رحلة ثلاث نساء سعوديات من أجيال مختلفة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، غير أن الرحلة الروحية تتحوّل إلى مأساة باختفاء سارة قبل الوصول إلى مكة، لتبدأ الجدة والحفيدة رحلة بحث شاقة تكشف أسراراً عائلية دفينة وتبرز الفجوة بين الأجيال النسائية، في معالجة بصرية مؤثرة من إخراج شهد أمين، وبمشاركة نخبة من المواهب السعودية الصاعدة إلى جانب أسماء بارزة في المشهد السينمائي المحلي، يخوض الفيلم منافسة قوية مع عشرات الأفلام من مختلف دول العالم ضمن فئة أفضل فيلم دولي، حيث يمر بمراحل تقييم عدة تبدأ بإعلان القائمة الأولية، ثم القائمة النهائية التي تحددها الأكاديمية لاحقاً. ومن المقرر أن يُعلن عن الفائز بجائزة أفضل فيلم دولي خلال حفل الأوسكار الـ98 الذي سيقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس خلال مارس 2026، وسط ترقب عالمي للحدث الأبرز في صناعة السينما.