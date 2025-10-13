أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، تكريم مجموعة من أبرز رموز الفن في الوطن العربي، بمنحهم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرتهم الفنية الثرية وإسهاماتهم المؤثرة في صناعة السينما.

وقررت إدارة المهرجان منح الجائزة لكل من المخرج المصري محمد عبدالعزيز ومدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، تقديراً لعطائهما الكبير وإبداعهما المتواصل الذي شكّل جزءاً مهماً من تاريخ السينما المصرية.

كما يكرم المهرجان هذا العام الممثلة والكاتبة والمخرجة الفلسطينية هيام عباس، تقديراً لمسيرتها الحافلة بالأعمال التي سلطت الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية، وإسهامها في إيصال صوت القضية الفلسطينية وتجارب الشعوب العربية إلى العالم من خلال فن راقٍ وملتزم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأسس عام 1976، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا.