أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان المصري خالد النبوي بجائزة فاتن حمامة للتميز في دورته الـ46، احتفاء بمسيرته الحافلة التي تمتد على مدى أكثر من 35 سنة، والمقرر أن يقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

تكريم خالد النبوي

وقال حسين فهمي خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، الذي عقد ظهر اليوم، إن خالد النبوي يعد واحدًا من أبرز نجوم جيله وأكثرهم وعيًا بفكرة الفن رسالة ثقافية وإنسانية تتجاوز حدود المحلية، لافتًا أنه بدأ مشواره في نهاية الثمانينيات بخطوات متأنية في السينما والتلفزيون، ثم سرعان ما لفت الأنظار بموهبته المركّبة وقدرته على بناء الشخصية من الداخل، عبر ملامح نفسية دقيقة وصوت يوازن بين القوة والهدوء.

مشوار حافل

يذكر النبوي أن تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1989، وهو العام الذي شهد عرض فيلمه الأول «ليلة عسل» مع المخرج محمد عبدالعزيز، الذي تبعه بفيلم «المواطن مصري» مع مخرج كبير آخر هو صلاح أبو سيف، حتى جاءت انطلاقته السينمائية الكبرى في فيلم «المهاجر» عام 1994 مع يوسف شاهين، الذي مثّل نقطة تحوّل في مسيرته وفتح له أبواب العالمية.

أهم الأعمال

قدم النبوي بعد ذلك مجموعة من الأفلام التي كرّسته واحدًا من الوجوه الأكثر حضورًا في السينما المصرية الحديثة، من بينها «المصير»، و«عمر 2000»، و«الديلر»، و«المسافر»، وغيرها من الأفلام.

مشاركات هوليوود

كما دخل النبوي بوابة هوليوود في مشواره الفني، حيث شارك في أعمال بارزة مثل «Kingdom of Heaven» لريدلي سكوت، و«Fair Game» إلى جانب ناعومي واتس وشون بن، و«The Citizen » الذي كان بطولة مطلقة له وشارك من خلاله في مهرجانات دولية عدة.