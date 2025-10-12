في تعاون فني عالمي من نوعه، يجمع المخرج الهندي الشهير غورانغ دوشي، بين أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، والفنان المصري محمد رمضان، والمطرب المغربي منعم السليماني، في عمل غنائي ضخم بعنوان «يلا حبيبي»، من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

تعاون عالمي استثنائي

تشهد الأغنية مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالميين، من بينهم الفنانة الهندية البنجابية سيمار كور، والفنانة النيجيرية كوينغ مادي، إلى جانب إبداع المنتج الموسيقي البرازيلي لايرسيو دا كوستا، ومشاركة الـ دي جي الهندي شادو دبي وإخراج غورانغ دوشي وريشي نالاواديه.

مزيج بين الواقعية والذكاء الاصطناعي

كما تظهر الأغنية في فيديو كليب مصور يعتمد على عناصر الخيال العلمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، في تجربة بصرية فريدة.

احتفالية منتظرة

ومن المقرر أن يحتفل صناع الأغنية ونجومها بالعرض الخاص للكليب خلال احتفالية مميزة في دبي، وذلك يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه الذي يجمع نجوماً من مجالات مختلفة في تجربة موسيقية استثنائية عالمية تستهدف الجمهور العربي والعالمي.