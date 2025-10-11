أكد رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي خالد الراشد، أن الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد تشهد تحسناً، واستجابةً كبيرة للعلاج، نافياً كل الشائعات، التي ترددت خلال الساعات الماضية حول وفاتها، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.وقال الراشد في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «تتمتع الفنانة حياة الفهد بحالة صحية مستقرة، وتتابع علاجها دون أي مؤشرات مقلقة بشأن حالتها الصحية، بل تجرى فحوصات تحت إشراف فريق طبي متخصص في أحد المستشفيات الكبرى بالعاصمة البريطانية لندن».

مطالبات بالدعاء والعودة للوطن

وطلب الراشد من الجمهور الدعاء للفنانة حياة الفهد بالشفاء العاجل والخروج من تلك المحنة والأزمة الصحية وعودتها من جديد إلى الكويت وسط جمهورها، مشدداً على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

باقة ورود من ولي عهد الكويت

وتلقّت الفنانة الكويتية، أخيراً، لفتة إنسانية مؤثرة من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الذي بعث لها باقة من الورود خلال رحلتها العلاجية في لندن.يذكر أنه في 13 أغسطس الماضي، تعرضت الفنانة حياة الفهد لوعكة صحية شديدة مفاجئة دخلت على إثرها المستشفى منذ ما يقارب شهر بالكويت، ثم سافرت لاستكمال علاجها بلندن وسط حالة من القلق والدعوات بين زملائها وجمهورها الذي اعتاد متابعتها كونها إحدى أهم رموز الدراما الخليجية.