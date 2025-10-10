«علي كلاي» يجمع دُرّة وأحمد العوضي في مواجهة جديدة من العيار الثقيل برمضان 2026

تعيش النجمه دُرّة حاله من النشاط الفني، إذ تعاقدت أخيراً على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «علي كلاي» أمام النجم أحمد العوضي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال شهر نوفمبر القادم.

ويُعد المسلسل أول تعاون درامي يجمع بين دُرّة وأحمد العوضي، ومن المنتظر أن يلقى صدى واسعاً لما يتمتع به النجمان من شعبية كبيرة.

وتقدّم دُرّة في العمل شخصية زوجة أحمد العوضي، وهي صاحبة محلات بسوق التوفيقية، بينما يجسّد العوضي شخصية ملاكم يدير داراً للأيتام، في حبكة إنسانية تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجمين كلٌّ من يارا السكري، ورحمة محسن، فيما يجري حالياً ترشيح واختيار باقي الأبطال.

وفي سياق آخر، حظيت دُرّة بتكريم خاص خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، الذي أُقيم في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، وجاء التكريم تقديراً لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من عقدين، التي جعلتها من أبرز نجمات السينما والدراما العربية.

أما على صعيد السينما، فتواصل دُرّة تصوير أحدث أفلامها «الست لما»، حيث تجسّد شخصية فاطمة، وهي امرأة في الأربعينات نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أمّاً، لكن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد زواجها من رجل أناني يحوّل الحلم إلى كابوس. والفيلم يسلّط الضوء على مأساة إنسانية تمس واقع العديد من النساء، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

العمل من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

ويُعدّ «الست لما» عودة دُرّة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام 3 سنوات منذ آخر أعمالها السينمائية «جدران» (2022)، الذي شاركت فيه إلى جانب نيكولا معوض، وهند عبد الحليم، وأحمد بدير، في أجواء تمزج بين الرعب والتشويق.