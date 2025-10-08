سلم مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا نفسه إلى الشرطة بقسم دار السلام بالقاهرة ، بعد المشاجرة التي وقعت داخل ملهى ليلي بكورنيش النيل في المعادي، وأدت لتحطم أجزاء من سيارته. إصابة عدد من العاملين وإثارة حالة من الفوضى والهلع بين الحضور، إضافة إلى تعطيل حركة المرور بالمنطقة لفترة.وبدأت الجهات المختصة تحقيقاتها الموسعة في واقعة المشاجرة التي تورط فيها عدد من المتهمين، وأسفرت عنوأصدرت النيابة العامة توجيهاتها بـ عرض المصابين على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقارير تفصيلية حول الإصابات، مع تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان لسماع شهاداتهم والتأكد من هوية المتسببين الرئيسيين في الواقعة.وقررت التحفظ على سيارة المتهم عصام صاصا لفحصها فنيًا، إلى جانب تحريز كاميرات المراقبة من موقع الحادث، واستدعاء شهود العيان والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.و تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا أمس، من مسؤول الملهى بوقوع مشاجرة بين عدد من أفراد أمن المكان، ومطرب مهرجانات عصام صاصا ومرافقيه من جهة أخرى، ما تسبب في حالة من الفوضى امتدت إلى شارع الكورنيش المجاور للملهى.