يضم 6 أعمال.. عبادي الجوهر: ألبومي الجديد يعكس تطور الفن السعودي

أعلن الفنان عبادي الجوهر تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات.



وأعرب الجوهر، في بيان صحفي، عن أمله أن يعبّر الألبوم عن التطور الذي يشهده الفن السعودي الراقي، مؤكداً حرصه على تقديم أعمال تليق بذوق جمهوره، الذي رافقه طوال مسيرته الفنية. مشيراً إلى أن الألبوم يتضمن 6 أغانٍ تجمع بين الطرب الأصيل والكلاسيكيات، إلى جانب أغانٍ متنوعة تناسب مختلف الأذواق الموسيقية.



وأشاد أخطبوط العود بالنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل «رؤية 2030»، وما تشهده من تطور فني وثقافي بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.