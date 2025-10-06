كشفت مصادر قضائية لبنانية توجيه 3 تهم إلى الفنان اللبناني فضل شاكر، عقب تسليمه نفسه للجيش اللبناني تمهيداً لمحاكمته أمام القضاء العسكري.

وأوضحت المصادر أن التهم تتضمن: «حمل السلاح»، و«إطلاق النار»، و«الاشتراك بتأليف جمعيات مسلحة للإخلال بالأمن الداخلي». وأشارت إلى أن فرص تبرئة شاكر «ممكنة إلى حد كبير»، إذ لم يُذكر اسمه خلال جلسات محاكمة الشيخ أحمد الأسير، والموقوفين في معركة عبرا بأنه شارك في القتال أو حرّض ضد الجيش اللبناني.

وأكدت المصادر أن الإفراج عن شاكر في الوقت الحالي «غير متوقع»، إذ ستُعاد المحاكمة من الصفر بعد تسليمه نفسه، ولن يصدر الحكم النهائي إلا بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية.

ويعتزم الفريق القانوني للفنان تقديم طلب عاجل إلى المحكمة العسكرية لتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة الجديدة.