يحيي فنان العرب محمد عبده حفلة غنائية ضخمة في مدينة شقراء الخميس 16 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت شعار «جلسة فنان العرب في شقراء».

ويحتضن مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي في مدينة شقراء حفلة فنان العرب التي يُحييها بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وجرى فتح باب الحجز إلكترونياً أمام الجمهور، إذ تتضمن التذاكر 5 فئات متنوعة.

وحصل محمد عبده في سبتمبر الماضي على جائزة «شخصية العام الثقافية» في حفلة أقامتها وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لتكريم المبدعين من الأفراد والمؤسسات، في الدورة الخامسة من مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية»، وبحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.

ويأتي اختياره ومنحه تلك الجائزة نظراً إلى مسيرته الفنية الطويلة والحافلة بالنجاحات المختلفة والكبيرة ما بين الغناء والتلحين، حيث قدّم خلال مسيرته العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية التي لا يزال يعشقها الجمهور من الجيل القديم والجديد.