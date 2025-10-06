أكدت الفنانة المصرية منة شلبي، أنها لا تخشى مقارنة الجزء الثاني من فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة» مع الجزء الأول، وأوضحت لـ "عكاظ" أن الجزء الجديد من الفيلم يقدّم رؤية وزوايا وموضوعات وعلاقات مختلفة تماماً عن الجزء الأول.

وأضافت: «على غرار ما فعله الفنان كريم عبدالعزيز حين قدّم الجزء الثاني من مسلسل الاختيار بعد نجاح جزئه الأول، خضتُ أنا أيضاً تجربة مسلسل ليه لأ 2 رغم نجاح الجزء الأول؛ لأن لكل عمل فني طابعه الخاص وقصصه المختلفة التي تميّزه عن غيره».

وعن تعاونها مع المخرج المصري هادي الباجوري بالفيلم، قالت إنها سعيدة بالعمل معه، مؤكدة أنها تقدّر موهبته وذكاءه الفني، وتراه مخرجاً يمتلك أدوات خاصة تميّزه عن غيره، لافتة إلى استطاعته إبراز جوانب جديدة في أداء الفنان.

وعلقت شلبي على تكريمها المرتقب في مهرجان الجونة السينمائي، معربة عن سعادتها بهذا التكريم الذي وصفته بالمحطة المهمة والقيمة في مشوارها، مشيرة إلى شعورها بمزيج من الفخر والمسؤولية، قائلة: «حسّيت إنهم كبروني أوي وأنا لسه صغيرة وعندي طموح كبير».

واختتمت منة حديثها بالرد على الشائعات المتكررة حول زواجها بكثرة بين الحين والآخر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: «ادعولي، وإن شاء الله يكون شيء حلو».

ومن المقرر أن يطرح عرض الجزء الثاني من فيلم «هيبتا» في جميع دور السينمات بمصر ابتداءً من 8 أكتوبر، وفي باقي الدول العربية ابتداءً من 9 أكتوبر.