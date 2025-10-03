رفعت الممثلة الأسترالية الحائزة على الأوسكار نيكول كيدمان دعوى طلاق (الثلاثاء) ضد زوجها المغني الحائز على الغرامي كيث أوربان، منهيةً بذلك زواجاً دام نحو 20 عاماً كان يُعتبر نموذجاً للاستقرار في عالم الشهرة، وذلك في خطوة أثارت صدمة في أوساط الترفيه.

ووفقاً لسجلات المحكمة في مقاطعة ديفيدسون بولاية تينيسي، استشهدت كيدمان بـ«خلافات غير قابلة للتصالح» و«صعوبات زوجية» كأسباب للانفصال، في خطوة تأتي بعد أشهر من الشائعات عن عيش الثنائي منفصلين منذ الصيف.

وتعد نيكول كيدمان، الممثلة الأسترالية البالغة من العمر 58 عاماً، واحدة من أبرز نجمات هوليوود، وحازت على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «ساعات» عام 2003، إضافة إلى 4 جوائز غولدن غلوب وتكريم بالنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود، والتي اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل «مولين روج»، «باتمان إلى الأبد»، ومسلسل «كبيرة الكبيرة الكاذبة»، وهي زوجة سابقة للممثل العالمي توم كروز (1990-2001).

أما كيث أوربان، المغني الريفي النيوزيلندي الأسترالي البالغ 57 عاماً، فهو حائز على 4 جوائز غرامي، ويُعتبر أحد أكبر نجوم الموسيقى الريفية في العالم، وله العديد من ألبومات الغناء الناجحة.

التقى الثنائي في عام 2005 خلال حفل «جي داي يو إس إيه» في لوس أنجلوس، وتزوجا في يونيو 2006 في سيدني بطقوس كاثوليكية، ليصبحا «الزوجين النموذجيين» في هوليوود بعد زواج دام 20 عاماً، وأنجبا ابنتين: صنداي روز (17 عاماً)، وفيذر في (14 عاماً).

اتفاق على حضانة مشتركة لابنتيهما

وتشمل الدعوى، التي تقدمت بها كيدمان في محكمة ناشفيل حيث يقيم الزوجان، اتفاقاً على حضانة مشتركة لابنتيهما، مع كيدمان كـ«الوالد الأساسي» للسكن، وأوربان يحصل على حقوق زيارة واسعة.

وبدأت الشائعات بالانتشار في أواخر سبتمبر عندما غابت كيدمان عن حفل موسيقي لأوربان، وأكدت TMZ أن الثنائي انفصلا فعلياً منذ يوليو، رغم ظهورهما المشترك الأخير في حفل أكاديمية موسيقى الريف في مايو 2025.

يأتي هذا الطلاق في وقت تشهد فيه هوليوود موجة من الانفصالات الشهيرة، مثل تلك بين جينيفر لوبيز وبين أفليك، ما يثير تساؤلات حول ضغوط الشهرة على العلاقات.