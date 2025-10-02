اختارت مجلة تايم الأمريكية الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جمانا الراشد، ضمن قائمة «TIME100 Next» لأهم 100 شخصية من قادة المستقبل حول العالم، لتكون أوّل شخصية سعودية تُدرج في هذه القائمة العالمية.

ووصفت «تايم» الراشد بأنها «مهندسة التحوّل في مشهد الإعلام المتغيّر في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن تعيينها في عام 2020 كأول امرأة تتولى قيادة SRMG، إحدى أبرز المجموعات الإعلامية المدعومة من الدولة، شكّل لحظة فارقة في القطاع، ومنذ ذلك الحين، عملت على توسيع نطاق المجموعة لتضم 30 وسيلة إعلامية تصل إلى أكثر من 210 ملايين متلقٍ حول العالم.

وأطلقت الراشد مبادرات نوعية من بينها «بأيدٍ نسائية، للجميع»، التي سلّمت فيها القيادة التحريرية لعدد من منصّات المجموعة إلى فرق نسائية بالكامل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في خطوة رمزية نحو تمكين المرأة في الإعلام.

وفي دورها كرئيسة لمجلس إدارة مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، تُواصل الراشد دعم المواهب السينمائية الناشئة في العالم العربي وآسيا وأفريقيا، موفّرةً لهم منصّة انطلاق نحو العالمية، وفي مايو الماضي، عُرضت أربعة أفلام مدعومة من صندوق المهرجان ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، بينما عبّرت الراشد في تصريح سابق عن أملها في أن يُفتتح مهرجان البحر الأحمر يوماً ما بفيلم لمخرجة سعودية.