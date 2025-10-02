تستعد بغداد، عاصمة المسرح العربي، لإطلاق النسخة السادسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح، بدءاً من 10 أكتوبر القادم، في حدث فني متميز يقام برعاية رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، وبرئاسة نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي.

ويحمل المهرجان هذا العام اسم الفنان القدير ميمون الخالدي، تكريماً لمسيرته المسرحية الغنية. وسيُحتفى به في حفل الافتتاح الكبير بساحة الاحتفالات المركزية، حيث يُعرض أوبريت «بغداد والشعراء والصور» من تصميم فؤاد ذا النون، بمشاركة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية وتمثيل الفنان المحتفى به.

عروض عالمية وأخرى عربية مميزة

ويشهد الافتتاح عرضاً عالمياً لمسرحية Silence القادمة من بولندا، من إخراج Pawel Szkotak، كما تستعد «السجادة الحمراء» لاستقبال نجوم المسرح من مختلف الدول العربية والعالمية، بما في ذلك مصر، المغرب، تونس، لبنان، الكويت، الإمارات، السودان، الجزائر، البحرين، قطر، سورية، الأردن، فلسطين، إضافة إلى ضيوف من ألمانيا، إسبانيا، الهند، إيران، إيطاليا.

وتواكب المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية المصاحبة، أبرزها؛ توقيع إصدارات مسرحية عراقية جديدة، «ماستر كلاس» للمخرج العربي الكبير الفاضل الجعايبي، ورشة في فن التمثيل والارتجال للفنان فايز قزق، ندوات نقدية يومية بمشاركة نخبة من النقاد العراقيين والعرب.

ويعود مهرجان بغداد الدولي للمسرح هذا العام بزخم رسمي وفني غير مسبوق، ليؤكد مكانة بغداد كمنارة المسرح العربي وملتقى للإبداع العالمي.