كشفت محامية الفنانة الكويتية مرام البلوشي تفاصيل توقيفها خلال الأيام الماضية، موضحة حقيقة التهم التي وجهت إليها والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المسيئين لسمعة موكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المحامية بشرى الشمري، بعد ساعات من الإفراج عن مرام البلوشي، تمت إحالة القضية إلى المحكمة بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المسكر، مشيرة إلى أن باقي المتهمين وجهت لهم أيضاً تهم ارتداء ملابس خادشة للحياء، نافية ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز المتهمين لمدة 21 يوماً من قبل النيابة الكويتية قبل إحالتهم إلى المحاكمة، مشيرة إلى أن المحقق أخلى سبيلهم بالفعل بغرامة قدرها 50 دينارا، مؤكدة ملاحقة كل من أساء أو تنمر على موكلتها في السوشيال ميديا، وقالت: «عرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية» فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يوجد مبرر للتنمر أو السب.

وأضافت: بعد انتهاء القضية وبراءة موكلتي سنقوم بالمساءلة القانونية ورفع القضايا ضد كل من أخطأ وأساء إليها من سب وغلط واتهامات غير صحيحة. وفي أول رد لها بعد خروجها، أكدت مرام البلوشي تعرضها للظلم، متمنية أن يظهر الله الحق، وألا تتعرض للتشهير ونشر المعلومات الخاطئة عنها. وشددت في الوقت ذاته على عزمها محاسبة ومقاضاة كل من يتعرض لها بالإساءة. ووجهت البلوشي الشكر والامتنان إلى محاميتها بشرى الشمري، وعادت للتأكيد من جديد على تمسكها بالدفاع عن سمعتها ضد محاولات النيل منها أو تشويه صورتها، مؤكدة أن الأمر لن يمر دون محاسبة قانونية.