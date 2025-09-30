أشاد رئيس مهرجان بغداد السينمائي ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، بمشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، مؤكدًا أن السعودية تشهد نهضة فنية ونشاطا سينمائيا واسعا، وهي دولة شقيقة نعتز بها، ونقف دائمًا إلى جانب صناعها وندعم جهودهم وإبداعاتهم السينمائية.

وأشار إلى أن هذه الدورة جاءت مختلفة عن الأولى على المستويين الكمي والنوعي.

وأوضح جودي لـ«عكاظ» أن المهرجان يشهد لأول مرة منذ 40 عامًا عرض فيلم أنيميشن عراقي طويل، إلى جانب 6 أفلام روائية عراقية طويلة، وباقة من الأفلام الوثائقية والقصيرة العراقية، مضيفاً أن البرنامج تضمن إصدار أكثر من 15 مطبوعة سينمائية متخصصة، وإقامة ما يزيد على 5 ورش عمل، إضافة إلى إطلاق سوق بغداد لصنّاع الفيلم، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة المهرجان هو تعزيز الحراك السينمائي العراقي، والتواصل مع التجارب العربية، وفتح آفاق للاحتكاك وتبادل الخبرات، مؤكداً الحرص على تشكيل لجان تحكيم مهنية لأربع مسابقات رئيسية، وقال «الحمد لله استطعنا تنظيم دورة مختلفة نوعًا ما، وإن شاء الله ستشهد الدورة القادمة طفرة أكبر على المستويين النوعي والكمّي».