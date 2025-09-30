كسر الفنان المصري عمرو يوسف صورته النمطية واختياراته السابقة في فيلم «درويش»، بعدما انتقل من دور «الشاب الوسيم» إلى شخصية «النصاب» ضمن أحداث الفيلم، وحقق العمل إيرادات مرتفعة تجاوزت 25 مليون جنيه في أسابيعه الأولى، وسط منافسة قوية مع سلسلة من الأفلام الأخرى في دور العرض السينمائية، وتحدّث يوسف في حواره مع «عكاظ» عن تجربته في فيلم «درويش»، والصعوبات التي واجهها أثناء التصوير، مستعرضاً علاقته بالمسرح والجمهور السعودي.. فإلى الحوار..

• ما الذي حفّزك على خوض تجربة فيلم «درويش»؟

•• شعرت منذ قراءة سيناريو فيلم «درويش» قبل عامين أنه سيحقق نتيجة مميزة، واستغرق التحضير أكثر من عام لضمان العناية بكل التفاصيل، والفيلم يجمع بين الكوميديا والإثارة والأكشن، وكنت واثقًا أن هذا الاختلاف سيكون مفيدًا، ويُعرض في فترة زمنية محببة للمشاهدين؛ لذلك وجدت الفيلم عملًا متكاملًا ونجحنا في تقديمه بعناية ليحظى بإعجاب الجمهور.

• ما أبرز الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير فيلم «درويش» ؟

•• الجرافيكس والتصوير في شوارع حقيقية دون ظهور عناصر حديثة كان تحديًا، وأغلب التحديات كانت في إعداد السيناريو، التعاون مع الكاتب المميز وسام صبري والمخرج وليد الحلفاوي ساعدنا على تقديم عمل متماسك، كما واجهنا تحديًّا في طريقة وأسلوب الحديث في تلك الحقبة وعدم استخدام ألفاظ حديثة.

• الفيلم يدور في عصر الأربعينات.. كيف تدربت على طريقة اللهجة والحديث في تلك الفترة؟

•• اعتمدت على الانغماس الكامل في تفاصيل الحقبة الزمنية، واطلعت على مراجع متنوعة من أفلام الأربعينات مثل أعمال نجيب الريحاني، إضافة إلى صور ومقالات لتعلم أسلوب الحديث وتصرفات الناس آنذاك، كما ساعدني العمل الجماعي في الإخراج والأزياء والديكور، ما مكّنني من تقديم شخصية «درويش» بصورة صادقة وواقعية.

• بما أنك تجسد دور نصاب محتال، هل تعرّضت شخصيًا لأي عملية نصب؟

•• لم أتعرض لأي عملية نصب حتى الآن، والحمد لله، ودائمًا ما يُقال بإن من يقع ضحية النصب يكون طماعًا، ولحسن حظي لم أكن كذلك أبدًا، كما أستطيع دائمًا تمييز أساليب المحتالين، لذلك لم يُستدرجني أحد حتى اليوم.

• هل خضعت لتدريبات أكشن خاصة أم استعنت بدوبلير في الفيلم؟

•• لا لم أخضع لتدريبات خاصة، ومشاهد الأكشن في الفيلم لم تكن صعبة أو تتطلب استخدام دوبلير؛ لذلك أديت جميع المشاهد بنفسي، وتدربت بشكل عادي على المشاهد، لكنها لم تتطلب تدريبات خاصة، وظهر الأكشن بمظهر جيد وجديد.

• كيف كانت أجواء التصوير والتفاعل بينك وبين مصطفى غريب ودينا الشربيني؟

•• كانت أجواء الكواليس رائعة، مليئة بالحب والتقدير. دينا الشربيني صديقة قديمة وممثلة قوية ومتنوعة، واستمتعت بالعمل معها كالعادة، أما مصطفى غريب وأحمد عبدالوهاب وتارا عماد وخالد كمال ومحمد شاهين فكانوا جميعًا مميزين، وكانت هذه التجربة من أسعد أوقات حياتي المهنية.

• هل تخطط لتقديم مسرحيات جديدة في السعودية بعد «قلبي وأشباحه» ؟

•• لقد قدمت مسرحيات عدة في السعودية، وآخرها «قلبي وأشباحه»، التي حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا رائعًا من الجمهور لدرجة أننا اضطررنا لزيادة أيام العرض بسبب الإقبال الكبير، وأحب دائما أن أكون حاضراً على المسرح في السعودية وأتمنى تكرار هذه التجربة مستقبلًا.

• ماذا عن علاقتك بالجمهور السعودي؟

•• علاقتي بالجمهور السعودي قوية جدًا، وقضيت فترة طويلة هناك أثناء تصوير فيلم «ولاد رزق 3»، الجمهور السعودي طيب وجميل وممتع جدًا، وكنا نصور في الشوارع وكانوا يحترموننا ويساعدوننا بشكل كبير، ما جعل تجربة العمل هناك ممتعة للغاية، أحب دائمًا أن أعمل في السعودية، وأن أقدّم أعمالًا تليق بالجمهور هناك وفي الوطن العربي

• هل سعيت جاهدًا لتقديم أدوار متنوعة بعيدًا عن دور «الوسيم»؟

•• بالطبع، حاربت ألا أقع في قالب محدد فقط، وكثير من كبار الممثلين الذين برعوا في دور معين غالبًا ما حُصروا في نوع محدد من الأدوار، أما أنا فكان هدفي دائمًا أن لا أُحصر في دور واحد؛ لذلك ستجد أنني قدمّت شخصيات متنوعة في المسلسلات مثل «طايع الصعيدي» و«جراند أوتيل» في فترة زمنية مختلفة، وفي الأفلام قدمت شخصيات مثل يوسف في «هيبتا»، «درويش»، و«السلم والتعبان»، وكان التنوع في الأدوار هدفًا أساسيًا في مسيرتي الفنية.

• ما رأيك في إعادة تقديم أحد أعمال نور الشريف بأسلوبك الخاص؟

•• الأستاذ نور كان مدرسة كبيرة وممثلًا عظيمًا، وله أعمال رائعة، لكنني لم أفكر في إعادة تقديم أي منها؛ لأنني كنت أشعر دائمًا أنه يحدد سقف الحكاية، وكنت دائمًا أفكر فيما الجديد الذي يمكنني تقديمه ولم يقدمه هو، ومع ذلك أكن له كل التقدير والاحترام لفنه وثقافته الرفيعة.

• هل ستنافس بعمل في موسم دراما رمضان 2026؟

•• ما زلت أقرأ أعمالًا عدة، ولن أشارك في رمضان إلا إذا وجدت سيناريو قويًّا أستطيع تقديمه بشكل جيد ويحقق نجاحًا وينال إعجاب الجمهور