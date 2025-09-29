أعلنت إدارة مهرجان الموسيقى العربية تفاصيل ومفاجآت الدورة الـ33 خلال مؤتمر صحفي انعقد في دار الأوبرا المصرية، حيث تنطلق الفعاليات في الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر القادم، وتمتد 10 أيام متواصلة على عدد من المسارح المصرية، من بينها مسرح سيد درويش، وأوبرا دمنهور، والنافورة بدار الأوبرا.





41 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 83 فناناً





تشهد الدورة الجديدة إقامة 41 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 83 فناناً من مصر والعالم العربي، وتفتتح الفنانة آمال ماهر المهرجان، ويشارك من مصر كل من؛ علي الحجار، ريهام عبدالحكيم، محمد الحلو، محمد ثروت، مي فاروق، سوما، نادية مصطفى، فرح الموجي، إيناس عزالدين، هاني شاكر، عمر خيرت. كما يشارك من لبنان الفنان وائل جسار، ومن تونس النجم صابر الرباعي، ومن المغرب فؤاد زبادي، إلى جانب فرق أوركسترا وموسيقيين من مختلف الدول العربية.

تكريم 11 شخصية مؤثرة





وقررت إدارة المهرجان تكريم 11 شخصية من رواد الإبداع الذين أسهموا في إثراء الحياة الفنية بمصر والوطن العربي، من بينهم؛ آمال ماهر، محمد الحلو، عازف الكولة إبراهيم فتحي، المايسترو حسن فكري، الشاعر وائل هلال، الملحن خالد عز، والفنانة المغربية نعيمة سميح، إلى جانب آخرين تركوا بصمة بارزة في المشهد الموسيقي العربي.

معرض لفنون الخط العربي





إلى جانب الحفلات، يشهد المهرجان فعاليات تشكيلية موازية، أبرزها معرض لفنون الخط العربي للفنان يسري المملوك، المقام في قاعة صلاح طاهر خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر، إضافة إلى معرض شباب الخطاطين الذي يقام من 19 حتى 22 أكتوبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية، ما يضفي على المهرجان بعداً فنياً وثقافياً متنوعاً.