يواصل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله نشاطه الفني المكثف، إذ يستعد لجولة موسيقية تمتد حتى عام 2026، تشمل عددًا من المدن والعواصم الخليجية، في إطار حالة من الانتعاش الفني يعيشها أخيراً.

40 أغنية في ليلتين استثنائيتين

وبدأت الجولة من الكويت بحفلين متتاليين على مسرح «أرينا الكويت»، قدّم خلالهما أكثر من 40 أغنية من أبرز أعماله مثل: كيف أسيبك، روحي تحبك، تتنفسك دنياي، قبل أعرفك، إنسان أكثر، عايش سعيد، فزي له، استكثرك، عمري ما فكرت، غلطة، رهيب، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي وصف الأمسيات بأنها استثنائية بكل المقاييس.

ميني ألبوم جديد قريباً

وخلال الحفل الأخير الذي أقيم يوم الجمعة 26 سبتمبر، فاجأ عبدالمجيد جمهوره بالإعلان عن قرب طرح ميني ألبوم جديد، اعتبره بمثابة هدية يقدمها لعشاقه، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيله في الفترة القادمة.

محطة قادمة في أبوظبي

ويستعد النجم السعودي لمواصلة جولته من خلال حفل ضخم على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس أبوظبي يوم 11 أكتوبر القادم، حيث من المنتظر أن يقدّم باقة متنوعة من أشهر أغنياته.