أصدرت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بياناً رسمياً عبر الصفحة الرسمية لمنزله، حذرت فيه الجمهور من الانسياق وراء بعض الشركات والفنادق التي تزعم تنظيم زيارات مدفوعة لمنزل «العندليب»، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

الزيارة مجانية

وأوضحت الأسرة أن زيارة منزل «العندليب» مجانية بالكامل، ولا تتم إلا من خلال الحجز عبر الصفحة الرسمية، مشيرة إلى أن أي محاولة للحجز عبر جهات أخرى تُعد احتيالاً، وسيتم إلغاء الزيارة فوراً مع حظر الجهة المخالفة.

مواعيد استقبال الزوار

كانت الأسرة قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة فتح منزل عبدالحليم حافظ أمام الجمهور وفق مواعيد محددة، إذ تُتاح الزيارة يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، باستثناء يومي الأربعاء والجمعة. وأكدت أن الحجز يتم حصراً عبر إرسال رسالة خاصة للصفحة الرسمية على «فيسبوك».

بهذا البيان، جددت أسرة العندليب تحذيرها للجمهور من الاستغلال التجاري لاسم الفنان الراحل، مؤكدة حرصها على أن تظل زيارة منزله تجربة إنسانية وثقافية مجانية بعيداً عن أي استغلال.