سيد رجب ورانيا يوسف في «لينك».. دراما اجتماعية تكشف جرائم النصب الإلكتروني

يواصل صُنّاع مسلسل «لينك» سباقهم للانتهاء من التصوير خلال الأيام القادمة، استعدادًا لعرض العمل قريبًا عبر عدد من المنصات الرقمية والشاشات الفضائية، في عمل درامي يرصد واحدة من أخطر الظواهر المعاصرة: «النصب الإلكتروني».

النصب الإلكتروني في قلب الأحداث

المسلسل يسلط الضوء على طرق الإيقاع بالضحايا عبر الإنترنت، وما يترتب عليها من أزمات مالية ونفسية تهدد استقرار الأسر. ويهدف «لينك» إلى توعية الجمهور بخطورة هذه الجرائم المتزايدة، التي أصبحت أحد أبرز تحديات العصر الرقمي.

قضايا اجتماعية أوسع

ولا يقتصر العمل على النصب الإلكتروني فقط، بل يتناول قضايا اجتماعية مرتبطة بالتطور التكنولوجي السريع، وانعكاساته على العلاقات الإنسانية والمجتمع، في محاولة لطرح تساؤلات جريئة حول كيفية المواجهة.

نجوم أمام الكاميرا

يجمع المسلسل نخبة من الفنانين، في مقدمتهم سيد رجب ورانيا يوسف، إلى جانب: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وآية عبد الرازق. العمل من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.