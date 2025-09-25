كشف عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية رحمة أحمد فرج الشهيرة بدور «مربوحة» في مسلسل «الكبير أوي 6» بعد تعرضها لوعكة مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأوضح مكرم في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن الفنانة رحمة أحمد فرج تعاني من أزمة صحية ناجمة عن تضخم في الكبد، وأجرى الأطباء مجموعة من التحاليل لتحديد السبب الدقيق للحالة وتقييمها، مشيراً إلى أن حالتها حالياً غير مستقرة وتوصف بالحرجة.

وطالب عضو النقابة جمهور الفنانة بالدعاء لها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة.

مساندة على وسائل التواصل الاجتماعي

وضُجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بموجة دعوات ومساندة للفنانة رحمة أحمد فرج بعد نقلها للمستشفى، وتنتظر أسرتها حالياً تعليمات الأطباء بشأن الخطوات العلاجية التالية.

وعلى الصعيد الفني، كانت رحمة أحمد فرج قد تألقت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «80 باكو»، الذي شارك في بطولته كل من انتصار، هدى المفتي، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، عمرو وهبة، وهو عمل من تأليف غادة عبدالعال وإخراج كوثر يونس.