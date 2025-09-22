إصابة توم هولاند توقف تصوير Spider Man مؤقتاً

غياب عن التصوير

تعرّض النجم البريطاني توم هولاند، (29 عاماً)، لإصابة في الرأس بعد سقوطه أثناء تنفيذ مشهد خطير في تصوير فيلم Spider-Man: Brand New Day يوم الجمعة الماضي في Leavesden Studios بمدينة ووتفورد. وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج من ارتجاج في المخ، ما أدى إلى تعليق تصوير الفيلم البالغة تكلفته 150 مليون جنيه إسترليني لفترة غير محددة.وخلال حضور فعالية خيرية في مايفير، أمس (الأحد)، أكد والده دومينيك هولاند أن ابنه سيبتعد عن التصوير «لفترة من الوقت». كما حضر توم الحدث برفقة شريكته وزميلته في الفيلم زندايا (28 عاماً) إذ التقطا الصور معاً.أفاد متحدث باسم East of England Ambulance Service بأنهم تلقوا البلاغ الساعة 10:30 صباحاً يوم الجمعة، وتم نقل توم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وفي وقت سابق، كان من المقرر أن يُعرض الفيلم في 31 يوليو 2026، إلا أن هذا الموعد قد يتغير بسبب الحادثة.يواصل توم وزندايا أيضاً تصوير فيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان، مما يزيد من ضغوط جدول أعماله الحالي. وكان الزوجان قد تعاونا لأول مرة في Spider-Man: Homecoming عام 2016، ومنذ ذلك الحين أصبحا ثنائياً على الشاشة وخارجها.في لقطات حديثة على حسابات الفيلم الرسمية، ظهر توم وهو يكشف بدلة Spider-Man الجديدة، التي جمعت بين اللونين الأحمر والأزرق مع شعار عنكبوت أسود على الصدر، وسط تفاعل واسع من الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي.