إحالة شيرين عبدالوهاب للمحاكمة بتهمة السب والقذف

أُحيلت الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى المحاكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف بحق مدير حساباتها، وحددت المحكمة 9 أكتوبر لنظر القضية.

وأحالت جهات التحقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، على خلفية اتهامها بسب وقذف مدير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خلافات نشبت بين الطرفين بشأن كلمات السر الخاصة بحساباتها.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية 9 أكتوبرالقادم، حيث كانت النيابة العامة في الشيخ زايد قد استدعت شيرين لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها، قبل أن تصدر قرارًا بإحالتها إلى المحاكمة.

وتعود بداية الواقعة إلى مايو الماضي، حين تقدم مدير حسابات شيرين ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، اتهم فيه الفنانة باستخدام ألفاظ نابية وخادشة للشرف والاعتبار في حقه، مؤكدًا أن ذلك جرى توثيقه بالأدلة الفنية ضمن التحقيقات.

كما شملت الاتهامات الموجهة إليها إساءة استخدام وسائل الاتصال، عبر توجيه عبارات سب مباشرة للمجني عليه من خلال الهاتف المحمول.