أحمد حاتم في موقف محرج بسبب صور مفبركة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار صور مفبركة للفنان المصري أحمد حاتم، تظهره برفقة فتيات لا يعرفهن، ما أثار ضجة بين متابعيه وأدى إلى تداول واسع للصور.وتبيّن أن الصور لم تكن حقيقية، بل تم تعديلها باستخدام تقنيات الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي من قبل إحدى المعجبات، التي قالت إنها رغبت في تحقيق حلمها بالتقاط صورة مع الفنان.ورد أحمد حاتم على الموقف بنشر الصورة الأصلية التي يظهر فيها بمفرده، مصحوبة بتعليق ساخر: «أنا ما ليش دعوة بكل اللي بيحصل ده... إزاي يعني؟!»، في محاولة منه لقطع الطريق أمام الشائعات والتأكيد على عدم صحة الصور المنتشرة.تُعد هذه الحادثة مثالاً جديداً على تأثير تقنيات تعديل الصور والفيديوهات على سمعة الشخصيات العامة، إذ تتكرر مثل هذه الوقائع بين المشاهير بشكل متزايد، ما يطرح تساؤلات حول الحاجة لتوعية الجمهور ومتابعة الأخبار قبل تصديقها.