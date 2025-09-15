دخلت المطربة اللبنانية كارول سماحة في نوبة بكاء مؤثرة، أثناء حديثها عن زوجها الراحل المنتج المصري وليد مصطفى، خلال أول ظهور إعلامي لها منذ رحيله قبل أربعة أشهر.

معاناة كارول سماحة بعد وفاة زوجها

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «برومو» الحلقة المنتظر عرضها، وروت كارول معاناتها بعد وفاة زوجها قائلة: «رجعت البيت ووجّهت حزني هناك، ابنتي قالت لي: مش عايزاكي تعيطي، مش عايزة أخسرك إنتي كمان».

وصية زوجها

كما كشفت عن وصية زوجها الأخيرة، مؤكدة: «قال لي كل حاجة، وأوصاني، لكن محدش عارف إيه اللي حصل. إحنا بقالنا سبع سنين عايشين في ظروف صعبة، وأنا مقدرتش أودّعه».

وتطرقت سماحة للحديث عن أصعب الفترات التي عاشتها بعيداً عن الأضواء، وكيف واجهت تلك المرحلة المؤلمة.

مواعيد حلقة كارول سماحة

يُذكر أن حلقة كارول سماحة ستُعرض يوم الجمعة القادم في العاشرة مساءً على شاشة CBC، إضافة إلى المنصات الإلكترونية التابعة للقناة.