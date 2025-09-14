مواجهة نارية على أفضل مسلسل درامي في جوائز إيمي 2025

يترقب عشاق التلفزيون والإعلام حفل جوائز إيمي 2025 الذي يقام مساء اليوم (الأحد) في مسارح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس، حيث يتنافس المسلسلان المختلفان تماماً في الأسلوب والإنتاج على جائزة أفضل مسلسل درامي، واحدة من أكثر الجوائز شهرة في عالم التلفزيون.

المسلسل الأول، Severance من إنتاج Apple TV+، يقدم رؤية فريدة وغريبة لعالم العمل والحياة، بينما يعرض The Pitt على HBO Max محتوى طبيا مشوقا يمزج بين الدراما الواقعية والتوترات العاطفية للمستشفى، ما يجعله منافساً قوياً.

جوائز متعددة

تقديم الحفل

سيتم توزيع الجوائز في أكثر من 20 فئة مختلفة تشمل المسلسلات الدرامية والكوميدية والعروض الحية والبرامج الواقعية وسلسلة الحوارات، لجميع الأعمال التي عُرضت بين يونيو 2024 ومايو 2025.سوف يقدم الحفل Nate Bargatze، الذي من المتوقع أن يضيف لمسته الفكاهية إلى أجواء الحفل، مع تسليط الضوء على أبرز النجوم واللحظات التي يصعب نسيانها.