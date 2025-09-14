نجاح فضل شاكر يُشعل مواجهة تصريحات بين راغب علامة وآخرين

على وقع العودة الفنية القوية للفنان فضل شاكر، دخل اللبنانيون من أوسع أبواب الصراع الخفي الذي طال صمته لسنوات، فبينما هنّأ كثير من الفنانين عودته بطرح آخر عمل له لفت الأنظار وحقق نجاحاً سريعاً وكبيراً، جاءت تصريحات راغب علامة، وما حملت من تلميحات لتشعل الشرارة التي أعادت الجدل إلى الواجهة. في هذا العمل الجديد لُوحظ دعم جماهيري هائل وردود فعل متحمسة، لكن ما زال بعض الناقدين يشكّون في أن العودة وحدها كافية لمحو ظلال الماضي وما رافقها من اتهامات ومواقف مثيرة.مؤخراً، نشر راغب علامة تصريحات نفى فيها بشدة أي ارتباط له بحمل السلاح أو أي فعل عنيف، وقال إن الفنون يجب أن تُعالَج بالحوار لا بالاتهام.هذه التصريحات لم تلقَ قبولاً من كل الأطراف؛ فقد ردّ محمد فضل شاكر، نجل الفنان، بأن والده لم يصمت عن الحق بقدر ما اختار الصمت أمام الهجمات الكلامية التي استمرت ثلاث عشرة سنة، وأن أي حديث عن العدالة يُبنى على الحقيقة لا على الظنون.ردود الفنانين اللبنانيين كانت متفاوتة.. بعضهم أظهر تأييداً قوياً لفضل شاكر وأشاد بفنه وأغانيه الجديدة، معتبرين أنها علامة عودة تستحق الاحتفاء، بينما طالب آخرون أن يقابل هذا الحماس مسؤولية فنية وشخصية؛ أن يُقدِّم الفنان عملاً يُرضي جمهوره ويُثبت أنه بات فوق التجاذبات، سواء القانونية أو الاجتماعية.ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه راغب علامة موجة انتقادات متزايدة هذا العام بسبب بعض المواقف التي ظهر بها على منصات المسرح خلال حفلاته الغنائية الأخيرة، إذ اعتبرها البعض مبالغاً فيها أو خارجة عن الإطار التقليدي لفنان بمكانته، ما ضاعف من حدة الجدل الدائر حول تصريحاته المرتبطة بفضل شاكر.هذا الجدل بين العودة الفنية والتحديات القديمة لم يعد مُعرّضاً للنسيان، بل بات مُحركاً للخطاب الفني والإعلامي في لبنان. الجميع يُتابع ــ الجمهور، الصحافة، زملاء الغناء ــ وينتظرون الخطوة التالية: هل سيُثبت فضل شاكر، أن عودته مبنية على قوة صوته أم أن الصراع الإعلامي سيظل مُعقداً؟