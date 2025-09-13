كشف الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد تعرضها لوعكة صحية حرجة خلال الفترة الماضية، على إثرها نُقلت للمستشفى، مؤكداً أن حالتها الصحية أصبحت حاليّاً مستقرة.

بيان رسمي

أكد الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه خالد الراشد، في بيان رسمي، أن الفنانة حياة الفهد ما زالت تتلقى العلاج في العناية المركزة بالكويت، نافياً كل ما أُشيع عن مغادرتها البلاد وسفرها إلى بريطانيا لكي تتلقى العلاج.

تطورات حالتها الصحية

وأشار البيان إلى أن الفهد خضعت لعملية قسطرة في 13 أغسطس الماضي، أعقبها جلطة دماغية ثانية خلال مراحل العلاج، وأكد الاتحاد أن حالتها شبه مستقرة حالياً وتتلقى متابعة طبية دقيقة، مع توقف استخدام جهاز التنفس الاصطناعي أخيراً بعد تحسن مؤشرات وضعها الصحي.

زيارة محدودة ومتابعة مستمرة

أوضح البيان أن الزيارات ما زالت ممنوعة للحفاظ على صحتها، ويسمح فقط للأسرة والمقربين برؤيتها من خلف الزجاج وفق بروتوكول طبي، مع متابعة دقيقة من وزير الصحة والطبيب المعالج، إضافة إلى اهتمام وزير الإعلام والثقافة مباشرةً.

استعداد للإخلاء الطبي إلى لندن

كشف البيان أن ملف حياة الفهد الطبي أُرسل إلى المكتب الصحي الكويتي في لندن، تمهيداً لترتيب نقلها عبر الإخلاء الطبي لمتابعة العلاج في أحد المستشفيات هناك، مطالباً الاتحاد في بيانه الجمهور بالدعاء للفنانة بالشفاء العاجل، معرباً عن أمله في عودتها قريباً لجمهورها وهي في أتم الصحة والعافية.