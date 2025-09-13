كشفت إدارة جوائز الموسيقى الأفريقية AFRIMA Awards عن القائمة النهائية للمرشحين في دورة عام 2025، والتي شهدت حضور النجم المصري عمرو دياب بـ«4» ترشيحات بارزة في عام 2025.

ترشيحات الجوائز

وجاءت ترشيحات «الهضبة» في فئات: فنان العام في أفريقيا، أفضل فنان بوب أفريقي، أفضل فنان في شمال أفريقيا، إضافة إلى جائزة ألبوم العام.

وتُعد AFRIMA Awards من أضخم الفعاليات الموسيقية في القارة، حيث تضم 36 فئة تغطي مختلف المناطق والأنماط الغنائية في أفريقيا.

ويعتبر دياب أكثر الفنانين ترشيحاً في أكثر من فئة هذا العام، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير «ابتدينا»، والذي تصدّر قوائم الاستماع في مصر والوطن العربي وشمال أفريقيا منذ طرحه وحتى الآن.

موسوعة جينيس

يُذكر أن عمرو دياب هو أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016 كأكثر فنان مبيعاً في الشرق الأوسط، كما يُعد الأكثر تتويجاً بجائزة الموسيقى العالمية World Music Awards بـ«7» جوائز خلال مسيرته الفنية.

ضم ألبوم «ابتدينا»، لـ«عمرو دياب»، سابقاً، 15 أغنية متنوعة بين الرومانسي، والإيقاعي، والدرامي، وجاءت الأغاني كالتالي: «خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، شايف قمر، يا بخته، حبيبتى ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض» وغيرها من الأغاني.